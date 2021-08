"Appennino Bike Tour": domani Monforte San Giorgio, poi Antillo, Montalbano e Capizzi

Il centro tirrenico di Monforte San Giorgio sarà domani la prima tappa siciliana dell’undicesima ciclovia turistica nazionale "Appennino Bike Tour".

All’arrivo, previsto in Piazza IV Novembre, sarà presente la sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione con delega alla Transizione ecologia nelle scuole Barbara Floridia, che da tempo segue il progetto e che assieme al sindaco Giuseppe Cannistrà e alle altre autorità locali accoglierà la delegazione ospite.

Dopo Monforte, gli altri tre comuni del messinese inclusi nel giro sono Antillo, Montalbano Elicona e Capizzi. La ciclovia dell’Appennino, organizzata da Legambiente e ViviAppennino in quattordici regioni dalla Liguria alla Sicilia, è un importante progetto di turismo sostenibile e si avvale del patrocinio dei Ministeri della Transizione Ecologica, dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, del Turismo, dell’Anci e di Federparchi, di Confcommercio e ha la collaborazione con un importante gruppo imprenditoriale. La conclusione l’8 agosto ad Alia, in provincia di Palermo.

