Messina, educazione ambientale. Webinar all'IC "Santa Margherita"

L’Educazione allo sviluppo sostenibile è un requisito fondamentale per rendere i cittadini maggiormente consapevoli della complessità e della fragilità del contesto ambientale in cui viviamo e dell’assoluta necessità di tutelarlo. L’Educazione per la sostenibilità è necessaria come formazione per i giovani, chiamati ad affrontare problematiche ambientali che si presume saranno sempre più pressanti per il prossimo futuro.

Nell’ambito delle attività organizzate all’interno del Piano di Formazione Docenti dell’IC “Santa Margherita”, il 15 aprile avrà inizio un corso di Economia Circolare ed Educazione ambientale. Il percorso formativo avrà come relatore il dott. Antonio Bonfiglio, laureato all’Università LUISS Guido Carli di Roma, coadiuvato da esperti nel settore che operano a Roma e a Londra e verterà su una tematica di grande attualità, la salvaguardia del Pianeta Terra e la sostenibilità ambientale, che rientra negli Obiettivi dell’Agenda 2030.

