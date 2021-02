Mamma influencer: la messinese Laura Latino ha sfondato col suo “Just4mom”

Reinventarsi per amore della famiglia, ma soprattutto di se stessa. È quello che ha fatto la messinese Laura Latino, avvocata e imprenditrice digitale, madre di due splendide bambine: Lavinia ed Elisabetta Sofia. Laura è molto conosciuta sul web per il suo magazine “Just4mom”, dove propone articoli e approfondimenti riguardanti la maternità e altre tematiche tutte al femminile. Sui social è seguitissima: i suoi profili Instagram e Facebook contano oltre 40 mila follower.

Un successo nato in modo fortuito nel 2016: «Subito dopo la laurea – ricorda – sono andata a vivere a Roma per lavorare in uno studio legale, mentre mio marito frequentava la scuola superiore di polizia per commissari. Facevo orari molto pesanti e avevo pochissimi riconoscimenti. Quando dopo 2 anni, ci è stato comunicato che lui sarebbe stato trasferito a Genova, io ero incinta di pochi mesi. Così ho deciso di lasciare tutto e seguirlo». È stata proprio quella circostanza che ha fatto scattare in Laura la voglia di trovare un’alternativa, per potersi realizzare professionalmente e allo stesso tempo mantenere unita la famiglia. «In quel periodo, ho iniziato a scrivere su un blog le mie incertezze e i miei stati d’animo sulla gravidanza, in quanto aspettavo una bambina in una città nuova, dove non conoscevo nessuno e in cui non avevo più un’occupazione – ha spiegato la founder di “Just4mom” – E in poco tempo, ho notato che i miei post venivano visualizzati e ricondivisi da tantissimi utenti. Così, sono stata notata da un’agenzia del settore molto importante, che mi ha proposto un contratto di esclusiva. Da allora, ho iniziato a collaborare con tantissimi brand celebri, e quello che era un passatempo è diventato un lavoro a tutti gli effetti». Il blog si è trasformato in un magazine con una redazione vera e propria, mentre sui social, Laura ha iniziato a mostrare sempre di più la sua quotidianità, con ironia e spontaneità. «Mi sono approcciata a questo mondo con una scrittura senza filtri – rivela l’imprenditrice – attraverso articoli divertenti e irriverenti, in cui tante donne hanno potuto rispecchiarsi». Nel frattempo la giovane mamma ha cambiato altre due città, seguendo sempre il marito nei suoi spostamenti, e ha dato alla luce la sua seconda figlia. Lo scorso anno inoltre, ha deciso di lanciare una linea sartoriale di abiti per bambini, dallo stile ricercato ed elegante. «Quest’ultimo progetto – afferma Laura – è dovuto alla mia voglia di fare sempre di più. Tutta la mia attività è nata come risposta al non voler rinunciare a me stessa e alla mia realizzazione professionale, perché dedicarsi alla famiglia non deve significare obbligatoriamente tralasciare tutto il resto». E mentre si divide tra la sua professione digitale e i suoi doveri di mamma, la messinese pensa anche al futuro: «Non mi precludo nulla – confida –, mi piacerebbe scrivere un libro o curare una rubrica tutta al femminile su qualche rivista o in tv. Al momento sono tornata in Sicilia e questo mi ha permesso di far conoscere anche tante aziende del territorio con cui collaboro, aspetto di cui sono molto felice».

