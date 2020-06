Uno sguardo al futuro di Messina, convegno social in diretta su Gazzetta del Sud

Rigenerazione urbana, città sostenibili, smart cities, design coerente ad ambiente e società. Sono i tempi al centro del convegno social "MessinEasy - Basta Volerlo! Dialogo su una città in bilico tra il potenziale e il paradosso”, organizzato da ForuMEssina in collaborazione con Gazzetta del Sud.

L'appuntamento è per lunedì 22 giugno, alle 18 e l'iniziativa e si potrà partecipare seguendo la diretta Facebook sulla pagina di Gazzetta del Sud. Verranno illustrate le proposte sviluppate da ForuMEssina relativamente a Messina e vivibilità cittadina.

A seguire, i giornalisti Sebastiano Caspanello (redattore di Gazzetta del Sud) e Alessio Caspanello (direttore di LetteraEmme.it) dialogheranno con l'architetto catalano Oriol Capdevila del MBM Arquitectes Studio di Barcelona (Spagna) e il notaio agrigentino Andrea Bartoli, founder di Farm Cultural Park di Favara.

Interverranno inoltre Lino Morgante (presidente Ses), Ivo Blandina (presidente Camera di Commercio Messina), Filippo Grasso (Dipartimento Economia - Università degli Studi di Messina), Francesco Triolo (presidente Ordine Ingegneri Messina), Pino Falzea (presidente Ordine degli Architetti Messina)

Sarà possibile per tutti seguire in diretta Facebook l'incontro e interagire con i relatori ponendo quesiti e osservazioni attraverso i commenti che verranno letti al termine dei contributi in scaletta.

