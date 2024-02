Per Amadeus la prima pizza di Enzo Piedimonte di scena a "Casa Sanremo"

Si esprime carico emozioni direttamente da Sanremo, il noto pizzaiolo Enzo Piedimonte, napoletano d'origine ma radicato ormai a Messina. Pronto ad iniziare la sua nuova avventura al festival della canzone italiana nella postazione di "Casa Sanremo"

"Sono stati giorni molto difficili ed intensi quelli che hanno preceduto il mio arrivo in Liguria. Quasi credevo di non poter essere presente. Non mi sentivo di partire, ma tutte le persone che mi vogliono bene mi hanno detto che non potevo mancare. Siamo qui, si ricomincia il Festival di Sanremo 2024, grazie a tutti. Un ringraziamento speciale alla mia compagna che sta portando avanti le attività nonostante la mia assenza", ha affermato Piedimonte in un post condiviso sui suoi canali social, corredato da una foto di fronte al celebre Teatro Ariston, a pochi giorni dall'inizio dell'attesa kermesse che si terrà dal 6 al 10 febbraio. Ha già in contrato il direttore artistico Amadeus al quale ha già dedicato la prima pizza