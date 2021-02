Messina, Enzo Piedimonte responsabile dell'area pizzeria a Sanremo

Lo abbiamo conosciuto negli anni scorsi per la sua originalissima arte di ritrattista di pizza, grazie alla quale ha immortalato i più celebri personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, come Nino Frassica, Ninni Bruschetta, Renato Zero, Carlo Cracco, Katia Ricciarelli, Terence Hill, Roberto Benigni, Bianca Guaccero, Antonella Clerici, utilizzando solo pomodoro e mozzarella; abbiamo apprezzato le sue apparizioni su alcuni programmi della RAI come “La prova del cuoco” e “Detto Fatto” in cui ha dato dimostrazione di avere grande competenza e creatività: si tratta di Enzo Piedimonte, pizzaiolo, napoletano di origine ma messinese di adozione. Chi non ha gustato almeno una volta la sua impareggiabile pizza in quel di Rodia!! Enzo Piedimonte stavolta ci sorprende con un altro importante traguardo della sua carriera: sarà responsabile dell’area pizzeria a Sanremo e protagonista della pizzeria televisiva di casa Sanremo, in un angolo coocking, al Palafiori, dove darà ancora una volta prova della sua grande abilità di artista della pizza. Sarà l’occasione per Piedimonte di proporre le originalissime e innovative ricette con impasti ricercati e ingredienti sopraffini. Dall’1 al 5 marzo, il settantunesimo Festival della Canzone italiana, condotto e diretto anche quest’anno da Amadeus, vedrà quindi un messinese tra i protagonisti di Casa Sanremo che ha come patron Vincenzo Russolillo. E quest’anno il festival più popolare di sempre, seppur in un’atmosfera diversa dovuta alle strette misure anti Covid, si preannuncia comunque un successo, grazie alla macchina organizzativa guidata da Amadeus.

© Riproduzione riservata