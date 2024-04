Messina, accordi sindacali all'IRCCS Neurolesi: approvati i piani per assunzioni e formazione

La Direzione dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo comunica che oggi si sono tenuti due importanti incontri sindacali con i rappresentanti del Comparto e della Dirigenza Medica nel corso dei quali sono stati approvati all'unanimità il Piano assunzionale 2024-2026, il Piano della Formazione 2024 2026 e il Regolamento per il conferimento degli incarichi della Dirigenza Medica. Si tratta di atti di alto rilievo strategico che introducono una Governance all'insegna della collaborazione e della condivisione con le parti sociali ai fini della valorizzazione e del riconoscimento dell'elevata professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Istituto. La Direzione esprime soddisfazione ed un vivo ringraziamento a tutte le O0.SS. auspicando l'inizio di un percorso virtuoso per la tutela dei diritti di tutti gli operatori dell'Istituto. Ulteriori incontri sono già in programma a breve per la trattazione di altre tematiche di pari rilievo tra le quali la determinazione dei Fondi e il Regolamento per il riconoscimento delle fasce economiche.