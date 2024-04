Entra nel vivo il progetto di rilancio dell’Azienda Policlinico di Messina: stabilizzazione e un piano ad hoc per il reclutamento di personale

Nuovi professionisti assunti con contratto a tempo indeterminato presso l’AOU G. Martino. Si compongono sempre di più i tasselli del percorso avviato fin dall’insediamento del manager Giorgio Giulio Santonocito volto a favorire un processo definito di “consolidamento e proiezione” in cui il potenziamento delle risorse umane ha un valore fondamentale. Dopo la proroga al 31 dicembre 2024, già approvata il 14 febbraio scorso, di tutto il personale a tempo determinato, venerdì 19 aprile la direzione aziendale ha firmato la delibera di immissione in servizio di tutti i professionisti che hanno maturato i requisiti alla stabilizzazione e per i quali è disponibile il posto nella dotazione organica dell’Azienda. Si tratta di ventuno professionisti, di cui due del comparto e diciannove dirigenti medici. Prevista nei prossimi giorni anche la stabilizzazione di altre tre unità dell’area della dirigenza sanitaria. Un piano assunzioni, quello messo a punto dalla nuova governance, che prevede nei prossimi mesi il reclutamento di 63 nuove unità tra medici, infermieri, oss, ostetriche, programmatori, ingegneri, assistenti amministrativi e autisti. Uno step, quello del reclutamento di personale, che si affianca alle azioni poste in essere sul piano strutturale sul fronte dell’emergenza urgenza, con la ripresa dei lavori al cantiere del Pronto Soccorso e l’apertura della nuova sede provvisoria del Padiglione C. Anche in tale ambito, per supportare le esigenze del Pronto Soccorso, sono state bandite selezioni sia a tempo determinato che indeterminato per la ricerca di medici specialisti in emergenza urgenza. Mercoledì 24 Aprile è prevista l’inaugurazione della nuova Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC). “Ritengo che la valorizzazione di tutti i professionisti dell’AOU - afferma il manager Giorgio Giulio Santonocito – sia fondamentale per favorire il rilancio e la crescita dell’Azienda che rappresento. Ecco perché abbiamo messo a punto un piano assunzioni che punta a coprire più aree di attività, tutte strategiche per un miglioramento organizzativo ”.