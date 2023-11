Rischio chiusura cardiochirurgia pediatrica a Taormina, l'UGL scrive al presidente del consiglio comunale di Messina

Egregio Presidente,

negli scorsi mesi è stata al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica la questione relativa alla chiusura del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale di Taormina a causa della scadenza della convenzione tra l’ASP di Messina e l’IRCCS Bambin Gesù di Roma e della concomitante apertura a Palermo di un reparto di Cardiochirurgia Pediatrica gestito dal gruppo San Donato.

Durante il dibattito nato attorno alla questione numerose associazioni di pazienti, organizzazioni sindacali e la società civile è intervenuta a supporto del mantenimento del Centro presso l’ospedale di Taormina. Anche sua Sanità Papa Francesco è intervenuto sull’argomento. A seguito di questa grande mobilitazione l’ASP di Messina ha deciso di prorogare di 6 mesi la convenzione e contemporaneamente il Presidente della Regione ha chiesto una deroga al DM 70 più noto come “Decreto Balduzzi” che pone un tetto al numero delle Cardiochirurgie pediatriche in base al numero di abitanti. Il prossimo gennaio scadrà la proroga e ad oggi non si conosce quale sia l’andamento dei lavori della commissione tecnica che sta valutando la richiesta di deroga.

L’Ugl Salute di Messina ritiene, in attesa di riscontri ufficiali, che non si possa abbassare il livello di guardia in questo momento, per non rischiare di perdere una delle eccellenze sanitarie della provincia, divenuta una dei punti di riferimento per il Sud Italia e il Mediterraneo e non vedere disperso l’importante patrimonio di esperienza maturata dagli operatori del reparto. Sarebbe un segnale importante, per pazienti, familiari e operatori sanitari che il Consiglio Comunale della città capoluogo, adotti un atto a sostegno del centro di Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina.