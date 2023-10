L'oncologa messinese Paola Zagami vince il concorso per un progetto di ricerca di medicina e farmacologia

La vincitrice del premio per il concorso di ricerca MDG specifica 2023, è la dott.ssa Paola Zagami, originaria di Messina, oncologa e ricercatrice all’Istituto IEO di Milano. La premiazione si è svolta nel corso del Seminario Nazionale dell'AMMI il 13/14 ottobre a Catanzaro.

Il suo progetto di ricerca verte su ” Declare-IO: differenze in eventi cardiovascolari tra uomini e donne trattati con nuovi agenti immuno-oncologici singoli o in combinazione per tumori metastatici in trial clinici

Le congratulazioni dell'Istituto europeo di oncologia

L'importante istituto di ricerca ha voluto complimentarsi con Paola Zagami con un messaggio pubblicato sui canali social dell'IEO.

Congratulazioni a Paola Zagami, per aver vinto il dodicesimo concorso Ammi Nazionale Donne per la salute per il supporto di un progetto di Medicina e Farmacologia di Genere.

Il progetto di ricerca di Paola Zagami ha l’obiettivo di individuare le differenze negli eventi cardiovascolari fra donne e uomini, trattati con farmaci immunoterapici per tumori metastatici all’interno di studi clinici di fase 1.

La ricerca rientra nell’ampio filone della Cardioncologia, in cui IEO è pioniere e punto di riferimento della ricerca internazionale. Ancora complimenti e buon lavoro!