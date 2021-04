Obiettivi per lo sviluppo sostenibile, UniMe 85° al mondo nel ranking “The Impact”

L’Università di Messina ottiene un’altra posizione importante in una classifica mondiale degli Atenei. Infatti, ha ottenuto nel ranking “THE Impact “, una classifica specificatamente stilata per misurare l’impatto delle università di tutto il mondo nel loro impegno alla realizzazione degli SDG (Sustainable Development Goals), gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

L’Università di Messina ha partecipato per la prima volta quest’anno, in special modo per l’obiettivo “Salute e Benessere” (SDG 3), che si propone di assicurare “la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età”, classificandosi 85° al mondo tra oltre 870 partecipanti.

Soddisfazione è stata espressa dal Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea :“Entrare nella classifica THE Impact premia il grande lavoro che il nostro Ateneo sta facendo per mettere a sistema il complesso insieme di iniziative ed azioni già esistenti, e progettarne di nuove, per contribuire concretamente allo sviluppo sostenibile ed alla promozione degli obiettivi dell’Agenda 2030. Questo è solo l’inizio di un percorso che intendiamo portare avanti con convinzione e impegno perché le Università svolgono un ruolo strategico nel favorire una crescita sostenibile ed equa”.

Secondo il Pro Rettore alla Internazionalizzazione professor Antonino Germanà : “Al ranking partecipano tutte le più importanti università al mondo, pertanto, questo risultato onora l’Università ed in special modo le strutture sanitarie che da sempre sono il fulcro della ricerca e della didattica d’eccellenza internazionale”.

