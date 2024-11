Renato Zero a Messina: "Il Ponte? Lo Stretto vuole solo esibire la sua bellezza naturale"

Da Messina, dal palco del PalaRescifina sold out per entrambi i suoi concerti 'strettesi', Renato Zero parla al proprio pubblico raccontando la sua personale idea sul Ponte. "La Sicilia è un grande patrimonio naturale, e questi signori per ciucciare ancora soldi vi vogliono regalare un ponte. Col ponte cosa succede? Vi dicono che la Sicilia diventerà più praticabile, arriveranno più turisti... Ma questo tratto di mare è impagabile, se ci arrivi col ponte si soffoca la sorpresa, la meraviglia, la storia. La imperturbabilità di un paesaggio che non vuole altro che esibirsi naturalmente con tutta la sua bellezza".