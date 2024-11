I suoi “sorcini” e la loro «irreversibile Zerofollia». Renato Zero fa doppio sold out a Messina

Parole e musica. Un binomio inscindibile che il 6 novembre scorso ha reso il primo dei due concerti messinesi di Renato Zero (l’ultimo ieri sera) un autentico inno alla speranza. Ieri come oggi, il grande cantautore romano parla al cuore; ma, oggi più di ieri, la parola ha la meglio sul look, sull’abito simbolo che si fa discorso diretto, schietto, a tratti graffiante. Una voce limpida e sicura per denunciare qualsiasi forma di prevaricazione e discriminazione, con la libertà di essere se stessi come valore fondante. Due giorni di pure emozioni al PalaRescifina con le penultime date di “Autoritratto – I concerti evento” (Tattica), tour dell’ultimo album e grande successo in tutta Italia. Un’ovazione di affetto e un altissimo numero di presenze replicato anche a Messina, con il sold out e “sorcini” di ogni età da Sicilia e Calabria (alcuni da Pozzallo, Catania, Sciacca, Catanzaro e Bagnara Calabra) “in sapore di Zero”, con addosso le classiche bandane e tanti palloncini dorati da sventolare, soprattutto quando l’artista scende tra la folla sulle note di “Amico” (1978), brano sempreverde come tutto il suo repertorio.

Ma ciò che più seduce è il dialogo serrato col pubblico, tra parole e musica, in cui il linguaggio si fa sempre più familiare e intimo, con pezzi noti e meno noti a far da supporto a riflessioni sui vari aspetti dell’esistenza. Si apre con “Vivo”, brano del 1977, per esortare ad andare avanti “nonostante tutto”, oltre i dubbi e le incertezze, i compromessi e la disillusione, per passare a “Il Jolly” (1981). Ma è su “Manichini”, sempre del ’77, che l’artista inizia il suo excursus nell’oggi, con una pacatezza che rende più toccante la denuncia: «La staticità è l’arma peggiore che l’uomo possa mettere in campo di questi tempi», ha detto, e poi, sui contenuti “premonitori” di alcuni suoi pezzi del passato, parla di manipolazione di anime, avidità, fame di potere, crudeltà mentale, descrivendo il vivere come un teatrino in cui noi siamo le marionette: «Vorremmo tanto sganciarci da questi fili che ci tengono prigionieri nella nostra libertà, nel nostro voler ricercare un’identità definitiva al di fuori dei patteggiamenti, dei compromessi ai quali ci chiedono di partecipare».