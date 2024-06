Espropri per il Ponte sullo Stretto, richieste da 600 persone. Chiusi gli uffici a Messina e in Calabria

Alle 13 di questa mattina si è conclusa la fase informativa negli sportelli espropri predisposti da Stretto di Messina nei locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali di Messina e Villa San Giovanni. L’attività degli sportelli informativi sugli espropri era stata avviata l’8 aprile, consentendo a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione relativa al Piano espropri e di formulare eventuali osservazioni. L'iniziativa, non prevista dal quadro normativo di riferimento, ma voluta dalla Società nella piena consapevolezza della dovuta attenzione nei confronti del territorio per un aspetto così importante e delicato come gli espropri, ha dato, nei 60 giorni di attività, questi risultati: allo sportello messinese allestito presso il Palacultura, sono state ricevute 503 persone; presso i locali della ex Pretura a Villa San Giovanni, sono state ricevute 118 persone, dice la società.

«Oltre 600 persone ricevute presso gli sportelli informativi è un risultato positivo - ha commentato l’ingegner Gioacchino Lucangeli, responsabile della macrostruttura espropri di Stretto di Messina - L’obiettivo di informare i soggetti interessati agli espropri è una priorità. Lavorando in un clima fattivo e collaborativo le domande più frequenti hanno riguardato principalmente quattro categorie: informazioni sulle varie tipologie della procedura espropriativa, quali esproprio, occupazione temporanea e, in particolare, l’asservimento per pubblici servizi; criteri per la determinazione delle indennità; tempistiche sulla procedura di esproprio; osservazioni puntuali su progetto e cantierizzazione. La fase della consultazione, unitamente alle osservazioni presentate, consentirà a Stretto di Messina di perfezionare la documentazione espropriativa, con una proficua ottimizzazione delle aree interessate dalle procedure e conseguente riduzione dei soggetti coinvolti».