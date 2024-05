Ponte, le risposte della società “Stretto di Messina”

La società “Stretto di Messina” risponde ad alcune delle «domande più frequenti», intorno alle vicende progettuali del Ponte sullo Stretto. E ciò avviene nel momento in cui i tecnici stanno lavorando alle richieste di integrazione che sono state formulate dalla Commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente.

Non ci sono studi del vento?

«Nel complesso per il progetto definitivo sono state eseguite prove in “Galleria del Vento” su 11 modelli di Ponte. Il progettista ha utilizzato 5 diversi laboratori, tra più importanti e specializzati al mondo, in Canada, Regno Unito, Danimarca e Germania. Nell’ambito dell’“independent check”, il “Project manager consultant” ha eseguito prove in 3 “Gallerie del Vento” a Milano e in Canada, proprio per garantire la certezza dei risultati. Le verifiche compiute dimostrano la stabilità del Ponte fino a velocità delle raffiche di vento di oltre 275 km/h, che è una velocità che può statisticamente attendersi nello Stretto una volta nell’arco di 2000 anni. La massima velocità di raffica registrata in oltre venti anni di monitoraggio con gli anemometri ubicati a quota impalcato sulla adiacente pilone Enel di Torre Faro è stata di 144 km/h. Ulteriori prove sono state programmate in sede di progettazione esecutiva, per ottimizzare alcuni aspetti di dettaglio (quale, ad esempio, alcuni dettagli della barriera frangivento). Nessuno, tra i soggetti chiamati a pronunciarsi sul progetto definitivo ha ritenuto che il set di prove in galleria già eseguite potesse in alcun modo ravvisarsi come “criticità” tale da non consentire l’approvazione del progetto».