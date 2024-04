Pietro Ciucci: per il Ponte sullo Stretto due “step” in avanti, nessuno stop

«Quando ho dichiarato che abbiamo compiuto due importanti passi avanti, è un dato di fatto. È stata avviata la Conferenza dei servizi dal ministero dei Trasporti e si è entrati nel vivo delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale con le richieste di integrazione della Commissione Via-Vas. Tutto il resto è contorno, stiamo agendo con atti seri e concreti, non possiamo inseguire tutte le “fake news” o le interpretazioni che vengono date a ogni punto e virgola...».

Pietro Ciucci è tornato in Sicilia, recandosi a Catania per il convegno dei Giovani Ance e poi, passando dallo Stretto, si è diretto verso Reggio dove oggi si terrà il Forum “Il Ponte del Mediterraneo”, organizzato dai Distretti Calabria e Sicilia-Malta dei Rotari Club. Un confronto al quale sono stati invitati i sindaci di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria (Basile, Caminiti e Falcomatà) e i presidenti delle due Regioni, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Al Forum interverranno, tra gli altri, i vertici della “Stretto” – insieme con l’ad Ciucci, il presidente Giuseppe Recchi, e poi il direttore tecnico Valerio Mele –, il coordinatore del Comitato scientifico Alberto Prestininzi, il presidente nazionale di Rfi Dario Lo Bosco, docenti delle Università di Messina e Reggio, come le professoresse Cinzia Ingratoci e Francesca Moraci, il responsabile della Direzione tecnica Anas Luca Bernardini, la viceministra Wanda Ferro, la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano. Ed ancora mons. Antonio Staglianò della Pontificia Accademia di Teologia, l’economista dell’Università Bocconi di Milano, Agostino Nuzzolo, il presidente della Ses Gazzetta del Sud-Giornale di Sicilia Lino Morgante. A chiudere i lavori il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi.