Ponte sullo Stretto, le richieste dei Comuni della zona tirrenica

A presentare osservazioni al Mit, nel corso della Conferenza di servizi istruttoria per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, sono stati anche i Comuni di Villafranca Tirrena, Saponara, Venetico e Torregrotta.

Villafranca Tirrena L’Amministrazione ha espresso parere contrario all'individuazione dell'intera area “Cantieri operativi e logistici” nel proprio territorio. I rilievi sono stati mossi durante il collegamento con il ministero dal sindaco Giuseppe Cavallaro e dall'ingegnere Alfredo Russo. Nello specifico, la localizzazione dei siti individuati negli elaborati ricade all'interno del centro abitato. Quale sito alternativo, Villafranca ha individuato l'area a monte del tracciato ferroviario, in prossimità del torrente Gallo. Cavallaro e Russo hanno evidenziato tutte le conseguenze negative che subirebbe il territorio. Inoltre, non sono previste opere di frangimento né di ripascimento.

Saponara Gli interventi coinvolgono Saponara per alcuni aspetti legati al sistema della cantierizzazione, relativamente al riutilizzo delle terre e rocce per interventi di recupero e ripascimento. Esaminato il progetto, il Comune ha espresso parere favorevole alla realizzazione dei siti di deposito e recupero ambientale e relativamente al ripascimento della costa. Parere contrario, invece, alla scelta del sito in cui istallare il cantiere operativo SI8 e al percorso individuato per il collegamento tra il pontile SP3 e il cantiere logistico SI8.