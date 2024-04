Messina, Comune e Città metropolitana inviano al Ministero le osservazioni al progetto del Ponte sullo Stretto: 39 pagine

Trentanove pagine per presentare tutte le osservazioni al progetto del ponte sullo Stretto. Sono quelle che il Comune e la Città metropolitana, attraverso i loro dirigenti hanno fatto pervenire al Ministero dell'Ambiente alla vigilia della conferenza dei servizi in programma domani e che si occuperà dalla valutazione di impatto ambientale. Per sommi capi il sindaco Basile ha presentato il documento oggi pomeriggio alla commissione Ponte che si è riunita a palazzo Zanca.

«Sono una decina i punti sui quali ci siamo soffermati - ha detto - e sono tutte considerazioni tecniche fatte dai nostri dirigenti, non certo posizioni politiche. Abbiamo delle perplessità per quel che riguarda la riserva naturalistica di Capo Peloro e la tenuta della linea di costa, vorremmo chiarito il cronoprogramma degli espropri, fra le opere compensative c'è ancora l'aeroporto del Mela che è tramontato da un po', e poi i tempi. E' difficile che possano essere rispettati a partire dalla realizzazione del progetto esecutivo in un mese. Ecco, la città ha il diritto di sapere per quanto tempo e da quando sarà impegnata con la realizzazione del Ponte».