Ponte sullo Stretto, un impatto sul Pil da 23 miliardi

«Considerati anche i ritorni sotto forma di investimenti dell’insieme delle imprese e dei consumi dei 36mila 700 occupati stabili, per un costo d’opera previsto di 13,5 miliardi si avrà un contributo complessivo di 23,1 miliardi al Pil del Paese, un gettito fiscale per lo Stato di 10 miliardi, un contributo complessivo di 22,1 miliardi ai redditi delle famiglie, 10,9 miliardi di redditi da capitale, 8,8 miliardi di redditi da lavoro e 3,4 miliardi di imposte indirette». Sono le cifre dell’impatto socio-economico del “sistema Ponte sullo Stretto-opere collegate”, secondo lo studio di “Openeconomics”, illustrato ieri a Palermo dal “senior expert” della società Dino Ferrarese. Un’analisi a 360 gradi sull’impatto che i cantieri del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria avranno sull’economia dei territori durante la fase di realizzazione, calcolata in otto anni di durata.

L’impatto indiretto sul Paese «Quanto al Pil diretto, indiretto e indotto nelle singole regioni – spiega Ferrarese –, la Lombardia riceverà il maggiore contributo (5,5 miliardi), seguita da Lazio (2,6), Sicilia (2,1), Emilia-Romagna (1,99), Veneto (1,98) e Calabria (1,4)».