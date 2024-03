Salini: «Il Ponte occasione storica per Sicilia e Calabria. Mai tante risorse per le infrastrutture»

Un portafoglio da oltre 63 miliardi e mezzo di euro, nuovi ordini per 22,4 miliardi, sparsi per tutto il mondo. È il colosso Webuild. Il Gruppo, ex Salini-Impregilo, ha comunicato i risultati economici e finanziari del 2023, un esercizio chiuso con ricavi “adjusted” per 9,99 miliardi di euro, in crescita del 22% rispetto agli 8,16 miliardi ottenuti l’anno precedente. Il trend è stato sostenuto dallo sviluppo delle attività operative in Italia, grazie anche agli investimenti in mobilità sostenibile nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ne parliamo con l’amministratore delegato, Pietro Salini. Partiamo subito dal vostro impegno al Sud, in Calabria e in Sicilia. Quali sono i progetti, i programmi, le prospettive? «Il Sud Italia ha finalmente un’occasione storica per modernizzare le proprie infrastrutture, e con esse creare lavoro e crescita. Questa parte del Paese beneficia oggi di investimenti infrastrutturali mai decisi prima. Possiamo progettare il futuro per i nostri ragazzi, realizzando opere che fanno la differenza nella vita di ogni giorno. Penso alla linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina. Webuild è oggi la prima azienda privata del settore del Paese, con quasi 17.000 persone e con una filiera di 10.500 imprese solo in Italia. Siamo orgogliosi di riportare nel Paese, soprattutto nel Sud Italia, le competenze che creiamo all’estero, dove gli investimenti in grandi progetti non si sono mai fermati, anche offrendo opportunità ai nostri giovani. Oggi siamo impegnati in 19 cantieri nel Sud Italia, in progetti legati soprattutto alla mobilità ferroviaria, ma anche strade ed ospedali. Se guardiamo solo alla Sicilia abbiamo in corso nell’isola 8 progetti, per un valore complessivo di quasi 7 miliardi in commesse in cui abbiamo finora coinvolto più di 1.100 fornitori locali. Che significa un grande ritorno economico in termini di lavoro per il territorio. Ci sono donne e uomini che hanno oggi l’opportunità di lavorare nella loro terra, mettendo a frutto il sapere appreso anche nei cantieri lontani dei progetti più complessi al mondo. Ma oltre alle infrastrutture, fondamentali, dobbiamo portare al Sud lavoro di qualità, formazione, legalità, competenze, sicurezza sul lavoro, attività di ricerca, dobbiamo attrarre i giovani al Sud per non svuotare della sua energia vitale questa area fondamentale per il Paese».

In termini di assunzioni di personale e di formazione in Calabria e in Sicilia, cosa avete previsto? «Abbiamo firmato a novembre due protocolli con la Regione Calabria e con quella siciliana, che prevedono proprio la collaborazione tra le Regioni e il nostro Gruppo per promuovere la formazione e la creazione di nuova occupazione nel settore in queste due regioni. Per far fronte alla crescente richiesta di risorse nei nostri cantieri, abbiamo deciso anche di formare direttamente le nostre persone. E abbiamo lanciato a fine 2023 il programma di assunzione e formazione di “Cantiere Lavoro Italia” che prevede di assumere 10.000 persone entro il 2026, di cui l’88% al Sud. Abbiamo già attivato due Centri di addestramento, uno a Novi Ligure e uno a Catania. Stiamo accelerando anche l’apertura di Centri di formazione ed addestramento in Campania e in Calabria, e le competenze che creiamo serviranno a queste risorse per crearsi un futuro lavorando con noi nei cantieri in Italia e nel mondo. Abbiamo lanciato un programma di orientamento professionale che ha coinvolto quasi 1000 studenti degli Istituti tecnici superiori (denominato “Build-up”), di cui oltre 800 nel Sud Italia».