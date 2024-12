La chiusura di 3 uffici postali a Messina: Gioveni e Villari chiedono un Consiglio straordinario

Una seduta straordinaria del Consiglio comunale di Messina - da convocare “in un termine non superiore a 15 giorni” - per discutere sulla controversa chiusura degli uffici postali di di Camaro Inferiore, Massa San Giorgio e San Filippo Superiore.

La richiesta di Libero Gioveni (capogruppo Fratelli d’Italia) e Giuseppe Villari (capogruppo Misto) è rivolta al Presidente Nello Pergolizzi con invito a partecipare per il sindaco Basile e il responsabile di Poste Italiane dell’Ufficio Relazioni Istituzionali Territoriali della Sicilia.

"La chiusura degli importanti presìdi postali genererebbe elevati disagi a migliaia di cittadini e utenti - scrivono i consiglieri". "Si pensi, per esempio, quanto inevitabile ed immaginabile sovraffollamento determinerà la chiusura dell’ufficio di Camaro Inferiore nell’unica sede che rimarrà operativa dal prossimo 20 gennaio nell’intera e vastissima vallata di Camaro, ossia quella di Camaro Superiore, dove però andrebbero a confluire, oltre gli stessi residenti di Camaro Superiore, anche le migliaia di utenti di Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte e Catarratti, moltissimi dei quali anziani. Così come non si può immaginare il fatto che la chiusura dell’unico ufficio postale di Massa San Giorgio che serve anche tutta la popolazione di Massa San Giovanni, Massa Santa Lucia e Massa San Nicola, debba determinare gli spostamenti di tutti gli utenti di questi territori (anche in questo caso rappresentati maggiormente da anziani) nei distanti uffici postali di Castanea o Spartà o persino di Villafranca Tirrena che addirittura è altro Comune!"