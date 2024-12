Messina, Poste Italiane conferma a Gioveni la chiusura degli uffici di Camaro Inferiore, San Filippo e Massa San Giorgio

"Mi è stata notificata da Poste Italiane, nella persona della Responsabile Area Territoriale Gaetana Treppiedi, la risposta alla mia nota dello scorso 9 dicembre sull'annunciata chiusura di tre uffici postali cittadini (Camaro Inferiore, San Filippo e Massa San Giorgio). Purtroppo la nota di Poste Italiane non lascia spazio ad interpretazioni sulla chiusura che quindi sembrerebbe essere confermata!". Lo ha reso noto, con un comunicato, il consigliere comunale e Capogruppo FdI, Libero Gioveni.

"Devo però evidenziare il mio disappunto nei confronti dell'Amministrazione - ha evidenziato Gioveni - in quanto nella lettera della dott.ssa Treppiedi si fa riferimento a "approfondite interlocuzioni avute con l'Amministrazione Comunale in data 29 ottobre e 19 novembre" (quindi in un tempo abbastanza antecedente all'ufficializzazione della notizia). A questo punto le domande sono lecite e dovute: cosa ha detto o fatto il sindaco Basile in quelle interlocuzioni propedeutiche per evitare le chiusure? Per esempio, in relazione all'ufficio postale di Camaro Inferiore, è stato riferito che questo presidio dispone di un ampio parcheggio e che con la chiusura in quello di Camaro Superiore ci si ritroverà in un budello viario? E ancora: È stata per esempio rappresentata la difficoltà per gli anziani di Massa San Giorgio di raggiungere l'ufficio di Castanea o il valore sociale che rappresenta quello di San Filippo? Rimango quindi molto perplesso sulla gestione complessiva di questi provvedimenti sulla difesa dei presidi da parte di questa Amministrazione e spero che il sindaco riferisca chiaramente in Aula nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale che abbiamo richiesto all'unanimità!".