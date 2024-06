Messina, sì del Consiglio al Pums. Tra isole pedonali e piste ciclabili: ecco come cambia la mobilità in città

Con 18 voti favorevoli, 11 contrari e un astenuto il consiglio comunale ha votato favorevolmente il piano urbano della mobilità sostenibile. Si tratta di uno dei pilastri della pianificazione cittadina, un atto che Messina aspettava dal 2017 e del quale si è dotata dopo un iter avviato quattro anni fa. A votare favorevolmente i 13 consiglieri che appoggiano il sindaco Basile i tre del partito democratico e anche i due presenti di Ora Sicilia. Contrario il centrodestra, si è astenuta la consigliera Buonocore. Il piano urbano della mobilità sostenibile si integra con il piano generale del traffico urbano e, in maniera complementare, introduce il quadro generale degli interventi che riguardano in particolar modo le isole pedonali e le piste ciclabili, oltre ad una serie di interventi necessari per aumentare la sicurezza stradale in particolar modo vicino alle scuole.

In termini ancora più concreti è l’atto attraverso il quale viene “autorizzata” l’isola pedonale del viale San Martino, al momento compresa fra via Santa Cecilia e Piazza Cairoli ma che potenzialmente potrebbe arrivare fino a villa Dante. Ma uno degli emendamenti che il partito democratico è riuscito a far votare impegna l’amministrazione a non andare oltre il viale Europa prima del primo monitoraggio che avverrà fra due anni. Quanto alle piste ciclabili ne sono previste diverse e soprattutto è prevista l’unificazione di quelle esistenti quindi un unico collegamento fra villa Dante e Torre Faro. Ma va ricordato che il piano urbano della mobilità sostenibile ha uno sviluppo decennale e quindi non troverà immediata applicazione ma sarà sviluppato nel corso di questa e delle prossime amministrazioni. “Un percorso programmato a partire dal 2020 con la Giunta De Luca e con una prima adozione dell’Esecutivo di palazzo Zanca nel 2021, e completamento dell’iter nel corso del 2024 con l’approvazione da parte della Regione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), cui si aggiungono il Piano Parcheggi approvato nel 2019 e il Piano Generale del Traffico Urbano approvato nel 2022. La città vanta ora una triade virtuosa di strumenti di pianificazione strategica ed attuativa sulla mobilità”, così il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello esprimono soddisfazione per il compimento di un percorso virtuoso in tema di mobilità urbana.