Messina, l’isola di Torre Faro: consensi e proposte. Bellezza e movida concentrate alla Punta

Una domenica di cielo grigio non sfiora la sensazione di un’estate ormai sbocciata, tanto più se il luogo in cui le nuvole nascondono l’azzurro del cielo è Torre Faro, il borgo-mare più amato dai giovani.

Ieri alle 18 è decollata l’isola pedonale estiva 2024, più corretto chiamarla Ztl, zona a traffico limitato, visto che è tutt’altro che integrale rispetto al borgo dei pescatori e segue un asse rettilineo, mai circolare perfino laddove al suo ingresso attraversa le piazze Cavallaro e dell’Angelo. La novità è quella delle telecamere in corso d’installazione, per monitorare i flussi e approdare, un domani, all’isola vera, con ingressi ed uscite delle auto autorizzate con le moderne tecnologie. Oggi ci si accontenta di valorizzare le camminate davanti alla chiesa, e poi dall’incrocio con la via Rando lungo la via Torre sino allo sbocco della discesa Pozzo Giudeo, dove s’interrompe in modo che navette e auto dal parcheggio Torri Morandi discendano verso il waterfront. E poi ancora lungo la costiera via Fortino fino all’incrocio con la via Barresi, da cui veicoli fanno ingresso nel vero paradiso internazionale del paesaggio: la Punta di Sicilia con il Pilone, l’ex Seafliht e il Parco Horcynus Orca. Qui ci accoglie la novità del giorno: direttamente sulla mega spiaggia l’amovibile piccolo stadio del beach soccer, con le sue gradinate di metallo e le porte gialle in attesa di goal e sfide.