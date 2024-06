Messina, prorogata fino al 30 settembre l’isola pedonale sul Viale S. Martino

Prorogata fino al 30 settembre con delibera di giunta del 14 giugno l'isola pedonale sul Viale San Marito, nel tratto che va da piazza Cairoli alla via S. Cecilia. Il provvedimento che è scaduto ieri andrà avanti per tutta l'estate in attesa del sì definitivo e dopo che il Tar di Catania ha bocciato il ricorso presentato da 14 commercianti del viale San Martino e di aree limitrofe, con il quale chiedevano l’annullamento della delibera di approvazione del Pums da parte della Giunta.

L’Amministrazione pensava di poter emettere un provvedimento definitivo di pedonalizzazione, qualora il Pums fosse stato approvato dal consiglio comunale. Lo slittamento del voto ad oggi ha costretto, invece, sindaco e vicesindaco ad agire con una ulteriore proroga fino al 30 settembre. A quel punto si potrà passare all’isola pedonale definitiva e a dare quelle certezze che, come spiegato anche qualche giorno addietro dal vicesindaco Salvatore Mondello, «sono necessarie per chi vuole investire. Ci sono imprenditori che ci hanno detto chiaro che investiranno sul viale San Martino solo di fronte a provvedimenti strutturali e definitivi». Per i quali, ormai, è solo questione di tempo.