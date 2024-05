Messina, Musolino e Basile: il “c’eravamo tanto amati” è già preistoria

«Nessuna novità da parte dell’Amministrazione comunale guidata da Federico Basile. Un’Amministrazione molto diversa da quella precedente di cui facevo parte. In 2 anni Basile e la sua Giunta non sono stati capaci di reperire nuovi finanziamenti, né di presentare progetti realizzati dall’attuale Giunta. Basile sta portando avanti il compitino lasciato dall’Amministrazione De Luca, ma senza tenere conto della realtà che è profondamente cambiata e, soprattutto, delle esigenze dei cittadini». Parola di Dafne Musolino, senatrice della Repubblica, ex “deluchiana”, ora esponente di Italia Viva.

«Ho l’impressione che la famosa sindrome da campagna elettorale stia cominciando a colpire non solo i partiti ma anche le persone; a questa, si associa una forma strana di amnesia politica per queste persone che dimenticano con una facilità impressionante l’evoluzione della città in questi 4 anni. Oggi sento parlare una mia ex assessora di mancanza di progettazione. Mi chiedo, ma non era lei a applaudire i risultati raggiunti quando è stato illustrato il nuovo programma Pon Plus 2021-27? Ricordo che grazie all’attività di pianificazione e progettazione portata avanti in questi anni, e che si sta continuando a porre in essere, mediante le gare d'appalto e i lavori, è possibile spendere le somme che sono destinate al Comune di Messina, sulla base di un parco progetti frutto di quella strategia avviata dal 2018. Unacontinuità politica ed amministrativa dalla quale proviene la mia ex assessora che oggi, per motivi opportunistici ed elettorali, ovviamente ne critica i contenuti». È la replica di Federico Basile, sindaco di Messina.