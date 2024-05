Elezioni a Rometta, Visalli fa un passo indietro e corre assieme alla candidata sindaca Melania Messina

Sconvolgimenti elettorali a Rometta. Nino Visalli fa un passo indietro e stringe una nuova alleanza con la candidata sindaca Melania Messina. Concorreranno dunque insieme alle elezioni comunali. In questi ultimi giorni, all'interno del gruppo "Noi con Voi", a sostegno della candidatura di Nino Visalli, si sono registrati allontanamenti e scissioni, che hanno definitivamente compromesso il progetto originario e unitario. Dopo varie trattative, Visalli, assieme ai sostenitori che fino alla fine gli hanno garantito fiducia, ha deciso di unirsi al gruppo "Generazione Rometta 2024", che appoggia la candidatura di Melania Messina, e di non competere quindi più con la sua lista, alla luce degli ultimi avvenimenti. Le motivazioni saranno fornite nel corso della giornata, ma intanto Visalli fa sapere che "Si è trattata di una scelta intrapresa per il bene del territorio. Non è stata una decisione solitaria, ma condivisa con chi, fino all'ultimo, ha mantenuto fede al gruppo Noi con voi". A questo punto gli sfidanti non sono più tre ma due. A

contendersi la carica più alta del Municipio ci sono Melania Messina e Nino Cirino, espressione dell'amministrazione comunale uscente e del gruppo "Vivi Rometta".