Amministrative a Rometta, il sindaco uscente Merlino promuove la candidatura di Nino Cirino

È Nino Cirino il candidato sindaco espressione dell'amministrazione comunale uscente guidata dal sindaco Nicola Merlino. Il gruppo "Vivi Rometta" si è riunito e ha individuato Cirino come candidato sindaco, mentre Pippo Saija come vice. Una scelta arrivata all'unanimità e con entusiasmo dal Consiglio direttivo. È stato poi designato per svolgere le funzioni di presidente del consiglio comunale Alessandro Nava, mentre Franco Rizzo svolgerà il ruolo di capogruppo consiliare. Il Consiglio direttivo si è adesso autoconvocato per giorno 29 aprile nella sede elettorale di via Nazionale per inaugurarla e per continuare i lavori. Sono tre i candidati alla carica di sindaco di Rometta in occasione della tornata elettorale dei prossimi 8 e 9 giugno. La competizione è quindi tra Nino Cirino, Nino Visalli e Melania Messina.