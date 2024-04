Spadafora, la sindaca Tania Venuto annuncia la sua candidatura per il secondo mandato

«Non intendo fermarmi qui e guardo al futuro con la serenità di chi ha amministrato nell’interesse dei cittadini. Pertanto ho deciso di proseguire il percorso intrapreso cinque anni fa e sono certa che, con il fattivo supporto della squadra che sostiene la mia candidatura, potremo continuare a realizzare progressi significativi e portare avanti un progetto che vede un paese ancora più prospero e vivibile per tutti i suoi cittadini». È con queste parole che la sindaca Tania Venuto annuncia la sua candidatura al secondo mandato alla guida del Municipio di Spadafora, in occasione delle prossime elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno.

«Sono fermamente convinta - dichiara - che ognuno di noi debba rendersi parte attiva della vita politica del nostro paese, ad ogni livello. Questo ci consente di contribuire e partecipare alle scelte che condizionano le sorti del paese e di chi ci vive, sia per la nostra che per le future generazioni. Ed è questo il motivo principale che mi ha dato la forza di continuare ad impegnarmi in prima persona perché, quello appena compiuto, è stato un percorso di lavoro, dedizione, amore, determinazione sulla base di un progetto che vede il futuro della nostra cittadina. Nell’arco di questo primo mandato - spiega - mi sono dedicata all’attività con spirito di sacrificio e consapevolezza, agendo sempre con buon senso, trasparenza e legalità per il bene comune, ed è sotto gli occhi di tutti il percorso di crescita, di risanamento economico, di riordino amministrativo e, soprattutto, di ritrovata pace sociale che la nostra amata Spadafora ha intrapreso negli ultimi cinque anni. Nonostante due anni di Covid, dove il mondo si è fermato, abbiamo ottenuto diversi risultati, che ci hanno dato immense soddisfazioni e la spinta di proseguire con maggiore determinazione e convinzione di fare sempre di più». Al momento è quindi sfida a due nella cittadina tirrenica. In campo Tania Venuto e Lillo Pistone, attuale capogruppo di opposizione sostenuto dalla lista "Rinasce Spadafora".