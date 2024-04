Cuperlo a Messina ospite dell'incontro "Per un'Europa del Mediterraneo. Opportunità sfide e nuove politiche"

Venerdì 12 aprile alle ore 10,30, alla libreria Feltrinelli , si terrà un incontro con Gianni Cuperlo , deputato alla Camera del Parlamento italiano , sul tema "Per un 'Europa del Mediterraneo. Opportunità Sfide Nuove Politiche. Italia -Sicilia -Messina. L'evento è organizzato da "Promessa democratica" , l'associazione fondata da Gianni Cuperlo, quale area permanente di confronto aperta a tutti i cittadini (aderenti al PD e non), in un momento in cui si registrano gravi carenze di cultura politica e di valori etici , presenti nei principi che la Costituzione italiana ci ha trasmesso nella sua struttura fondativa. In questa direzione Promessa democratica ha voluto organizzare iniziative a Messina , Catania , Agrigento Enna e Palermo , con l'obiettivo di favorire l'ascolto e il confronto sui temi dei territori che toccano la vita dei Siciliani, nella convinzione che alla base di una comunità politica serve un pensiero in grado di misurarsi con una visione nazionale , europea e del mondo negli attuali scenari geo-politico. Porteranno il saluto gli onorevoli Calogero Leanza e Valentina Chinnici, Deputati ARS; Piero Patti, segretario CGL Messina. Interverranno, Lina Panella, ordinaria di Diritto Internazionale; Salvatore Chiofalo, dirigente sindacale; Aldo Trifiletti, direzione "Invece del ponte" ; Valentina Martino dell'assemblea nazionale del PD. Modera Lucia TarroL'on. Gianni Cuperlo è disponibile a incontrare la stampa a fine incontro.