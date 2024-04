Elezioni europee, Cateno De Luca ci riprova: vent'anni fa si candidò con la lista Paese Nuovo

12 e 13 giugno 2004. Cateno De Luca ha 32 anni e da sindaco di Fiumedinisi e con una già solida carriera da sindacalista alle spalle con la Fenapi, decide di candidarsi alle elezioni europee. Lo fa lanciando la lista Paese Nuovo, una lista di ispirazione democratico-cristiana che si ispira anche nel simbolo allo scudocrociato. Ora 20 anni dopo, l'ex sindaco di Messina e attuale sindaco di Taormina ci riprova. Di acqua ne è passata sotto i ponti dal lontano 2004 e la visibilità del leader di Sud chiama Nord è notevolmente aumentata.

De Luca ha lanciato stamattina a Roma ufficialmente la volata verso il voto dell'8 e 9 giugno con il fronte della Libertà pronto a scendere in campo con numerosi movimenti. Molteplici gli obiettivi del già candidato alla presidenza della Regione Siciliana: realisticamente la soglia del 4% è un obiettivo troppo grande da raggiungere. Significherebbe conquistare qualcosa come 1,2, 1,3 milioni di voti in tutta Italia. La "creatura" del vulcanico politico di Fiumedinisi cresce e si nota nei sondaggi, ma da qui al 4% la strada è lunga. Certo è che un risultato lusinghiero alle elezioni europee darebbe a Cateno De Luca la forza di essere ancora più pregnante soprattutto in territorio siciliano anche perchè l'obiettivo dichiarato è quello di ritentare la scalata alla presidenza della Regione Siciliana. Alle ultime regionali la lista De Luca Sindaco di Sicilia - Sud chiama Nord sfiorò il risultato storico piazzandosi al terzo posto tra le liste più votate con il 13,6% dietro solo Fratelli d'Italia e Forza Italia. In provincia di Messina De Luca sfondò il muro del 25% doppiando di fatto Forza Italia e Fratelli d'Italia. Su questo terreno De Luca si gioca la partita, oltre a provare ad allargare il proprio orizzonte soprattutto nelle regioni del Sud.