Comune di Messina, il "triplo salto carpiato" di Cettina Buonocuore: ora è in Forza Italia

Nel giorno del ritorno di Alessandro Russo in consiglio comunale, diventa ufficiale un altro cambio di casacca a Palazzo Zanca: quello di Concetta Buonocuore, per tutti Cettina, protagonista in meno di due anni di mandato di un triplo salto carpiato che, se non è da record, poco ci manca. L’annuncio arriva direttamente da Palermo e dal coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso: «Si rafforza la presenza istituzionale di Forza Italia all'interno del consiglio comunale di Messina con l'ingresso nel gruppo consiliare della consigliera Concetta Buonocuore, originariamente eletta in una lista civica, che va ad aggiungersi allo storico rappresentante forzista Cosimo Oteri».

Inciso: la non meglio precisata “lista civica” di cui si fa menzione era quella “De Domenico Sindaco”, dunque quella che portava il nome del candidato sindaco del centrosinistra. Ironia della sorte, la stessa nella quale era candidato Alessandro Russo, che oggi subentrerà definitivamente in consiglio comunale ad un ex esponente (ex perché sospeso dal partito) di Forza Italia, Maurizio Croce, dopo la bufera giudiziaria che lo ha travolto. Qualche altro inciso. Cettina Buonocuore aveva dismesso la casacca del centrosinistra il giorno stesso della proclamazione, dichiarando di essersi accorta – solo in quel momento, evidentemente – di essere stata defraudata, quattro anni prima, del posto in consiglio comunale, a favore proprio del centrosinistra. Contorsionismi elettorali. Fatto sta – altro inciso – che pochi mesi dopo la stessa Buonocuore è stata candidata da Cateno De Luca in una delle sue liste per le Regionali.