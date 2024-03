Lipari, passo indietro del sindaco Gullo: “Ritiro le mie dimissioni”

Il sindaco Riccardo Gullo ritira le proprie dimissioni. "La decisione, meditata negli ultimi giorni -ha affermato Gullo -, è conseguente alla volontà di alcuni consiglieri eletti nella lista di Rinascita Eoliana che hanno ribadito la scelta di continuare il loro impegno nell’ambito della maggioranza consiliare ed operare per la stabilità amministrativa e la realizzazione del programma presentato agli elettori, come anche affermato dal consigliere Saltalamacchia nel corso dell’ultima seduta consiliare tenutasi in data 11 marzo 2024. Pertanto coerente con la fiducia ricevuta al momento delle elezioni, grato per il forte e caloroso sostegno ricevuto da parte della popolazione ho scelto anche questa volta la strada della massima correttezza istituzionale per affrontare la situazione che si era venuta a determinare". A fianco del sindaco, tantissimi cittadini, gli assessori e la maggioranza dei consiglieri sostengono pienamente questa importante decisione, convinti che l’unico modo per realizzare i progetti nei quali si sono impegnati durante questa parte di legislatura sia perseguire la strada dell’interesse comune, della trasparenza, della legalità e della coerenza tramite la ricomposizione del gruppo consiliare. Secondo i termini di legge, quindi, le dimissioni non avranno seguito.