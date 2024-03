Messina, Maurizio Croce si dimette dalla carica di consigliere comunale "per motivi strettamente personali"

Nelle scorse ore i l prefetto di Messina, Cosima Di Stani, aveva firmato il provvedimento di accertamento della sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale di Messina di Maurizio Croce. Il provvedimento è stato adottato ai sensi del d.lgs. n.235/2012 a seguito dell’invio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina - Direzione Investigativa Antimafia, dell’ordinanza emessa in data 4 marzo 2024 dal Tribunale di Messina che ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dello stesso Consigliere comunale.

Maurizio Croce si è dimesso. La decisione è contenuta in una comunicazione inviata al Presidente del Consiglio Comunale di Messina, Sebastiano Pergolizzi, al segretario generale, Rossana Carrubba, al sindaco Federico Basile, e al direttore generale, Salvo Puccio, nella quale Croce comunica le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di consigliere comunale, "quale miglior sindaco perdente, nella tornata elettorale del 12 giugno 2022", per " motivi strettamente personali".

Anche Cateno De Luca, il leader di "Sud chiama Nord", aveva invitato Croce a dimettersi: "Maurizio Croce mostri rispetto per la città di Messina e rassegni le proprie dimissioni da un ruolo che non ha mai onorato in consiglio comunale".