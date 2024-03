Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha rassegnato le dimissioni. Le aveva preannunciate in occasione del vertice tenuto domenica scorsa e probabilmente si è reso conto che non ci sono più le condizioni per poter amministrare con la sua maggioranza consiliare anche in vista del prossimo consiglio convocato per lunedì. Nei giorni scorsi era stato in missione a Roma e Palermo, oggi è tornato nel palazzo comunale e sono state protocollate.