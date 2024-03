Elezioni europee, Cateno De Luca si candida con Sud chiama Nord. Porta chiusa a Calenda

Sud chiama Nord correrà alle elezioni europee, con Cateno De Luca candidato e un simbolo già pronto, o quasi. Un cerchio dentro il quale campeggiano già la scritta Libertà e il simbolo di Sud chiama Nord e c’è spazio per altri cinque simboli, per il momento vuoti. Ma c’è una road map già fissata e lanciata da De Luca dal palco taorminese del Palacongressi, per la prima assemblea nazionale di ScN: entro il 6 aprile il simbolo sarà completato, da qui a quel giorno si terrà una conferenza stampa a settimana, ogni giovedì alla Camera dei Deputati, per accogliere chi risponderà presente all’appello del sindaco di Taormina ed ex sindaco di Messina. “Questo è un appello definitivo a tutti i movimenti civici e alle forze politiche che oggi sono in difficoltà con la raccolta delle 180.000 firme”, ha detto De Luca, che ha chiuso definitivamente le porte ad Azione e a Carlo Calenda. La corsa insieme ad altre forze è stata votata dal 72% degli iscritti al partito, attraverso un sondaggio che ricorda le votazioni del Movimento 5 Stelle sulla piattaforma Rousseau (il partito dal quale proviene la presidente di ScN, Laura Castelli). Una votazione dall’esito abbastanza scontato, che apre, dunque, ufficialmente l’ennesima campagna elettorale di Cateno De Luca. Con uno slogan chiaro: meno Europa, più equità. Chi saranno gli alleati? Le ipotesi sono tante e coprono tutto l’arco costituzionale, dal patriota Gianni Alemanno al comunista Marco Rizzo, tutti assieme appassionatamente sotto la bandiera sovranista. Rumors, la cui attendibilità verrà svelata da qui al 6 aprile.