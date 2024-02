Lillo Pistone si candida a sindaco di Spadafora: "Pronti al cambio di rotta dopo 5 anni di opposizione"

Ha appena ufficializzato la candidatura alla carica di sindaco di Spadafora in occasione della tornata elettorale 2024, Lillo Pistone, attuale capogruppo di opposizione e leader della compagine politica "Rinasce Spadafora". Ad affiancarlo nella conferenza stampa i suoi colleghi consiglieri Andrea Giacobbo e Pinella Giacobbo, mentre Pasqualina Giannone era collegata in videoconferenza.

"L'entusiasmo, la coesione e la compattezza sono i punti forza del nostro gruppo - ha detto Lillo Pistone -. Confermiamo il nostro assoluto impegno. In questi cinque anni siamo stati un'opposizione costruttiva. L'Amministrazione è stata troppo spesso inerte, noi invece abbiamo vissuto il territorio centimetro per centimetro. Vogliamo un cambiamento reale - ha aggiunto Pistone - apportando correttivi e senza fronzoli. Sono pronto, siamo pronti, a un cambio di rotta a 360 gradi. Per noi questa è una missione, siamo per la politica del fare e del dare. Bisogna che si alzi lo sguardo perché il nostro paese è meraviglioso". Pistone ha evidenziato il suo motto che equivale ad "un impegno h24". Ha poi sottolineato la disponibilità dei funzionari del Comune in questi cinque anni. "Non è stato facile venire a conoscenza degli atti amministrativi, che viceversa dovrebbero essere una prerogativa dei consiglieri", ha detto Pistone. La conferenza stampa è stata seguita da molti sostenitori. In sala, presenti tutti i componenti del gruppo "Rinasce Spadafora".