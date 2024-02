Messina, Croce l’assenteista: è mancato al 94,2% delle sedute d’Aula

Ineleggibile o no, incompatibile o no, c’è un dato che spicca, a proposito di Maurizio Croce e del suo rapporto con il consiglio comunale: 94,2%. È la percentuale di assenze dell’esponente di Forza Italia, solo se ci si limita alle sedute di Consiglio. Se invece si guarda alle commissioni consiliari, il calcolo è più facile: 100%. Croce, infatti, non ha mai partecipato ad alcuna seduta di commissione, anzi, soltanto a una, ma... da ospite. Proprio in quelle vesti di soggetto attuatore dell’ufficio commissariale contro il dissesto idrogeologico che, secondo alcuni, sarebbero incompatibili col ruolo di consigliere comunale. Paradossi di una vicenda divenuta stucchevole e che, in questa fase, si gioca lungo gli insidiosi binari delle interpretazioni giuridiche. Croce – che in aula siede come primo dei non eletti tra i candidati sindaco perdenti – ha presentato otto pagine di controdeduzioni alla delibera con cui il Consiglio (per appena un voto) ha deciso di avviare la procedura di decadenza.