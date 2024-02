Caso Croce a Messina, pollice verso del Consiglio comunale: decade la carica dell'ex candidato a sindaco

Con 16 voti favorevoli e 15 contrari il Consiglio comunale ha deciso di attivare le procedure di decadenza di Maurizio Croce. Una votazione arrivata dopo un dibattito fiume di oltre due ore, imperniato su tutta una serie di interpretazioni sulla incompatibilità sopraggiunta o ineleggibilità dell'ex candidato sindaco di Messina. A sostenere il voto tutto lo schieramento legato al sindaco Basile e anche i due consiglieri del Partito Democratico Felice Calabrò e Antonella Russo.

Contrari il centrodestra e anche la consigliera Cettina Buonocore, che è nel gruppo a favore del primo cittadino ma che ha ritenuto di votare in senso contrario alla luce di una serie di trascorsi legati alla precedente legislatura, quando su una situazione che lei riteneva simile non fu presa la medesima decisione. Da adesso Maurizio Croce ha 10 giorni di tempo per poter argomentare le proprie controdeduzioni e quindi il Consiglio ulteriori 10 giorni prima di mettere ai voti la delibera con la quale eventualmente il consigliere forzista potrebbe decadere dalla carica. Le sue dimissioni, invece, bloccherebbero questo procedimento.