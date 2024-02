Furnari, revocato il giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'impianto di biometano e compost

È stato revocato dall’assessora al Territorio e ambiente Elena Pagana il decreto del 07 ottobre del 2022 con cui era stato espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo per il “Progetto di un polo impiantistico per la produzione di biometano e compost di qualità, nonché per il recupero di materia dal trattamento di rifiuti urbani, con inclusione e adeguamento delle strutture esistenti, comprese le opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Mazzarrà S. Andrea”.

Con l’atto di revoca contestualmente l’assessorato «esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale esclusivamente per la realizzazione degli interventi di revamping degli impianti di trattamento del percolato e di recupero energetico del biogas», che potranno solo trattare i flussi provenienti dall’adiacente ex discarica di contrada Zuppà, in quanto funzionali alla definitiva messa in sicurezza del sito che, com’è noto, versa in condizioni ambientali critiche.

La notizia è stata accolta positivamente a Furnari, contraria fin dall’inizio (con l’operato avviato dall’amministrazione Crimi e proseguito dalla nuova amministrazione) alla realizzazione del polo impiantistico e che aveva impugnato davanti al Tar di Catania, con l’avvocato Salvatore Librizzi, il decreto di Via di ottobre.