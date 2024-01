Parcheggio al posto del campo di calcio, il tribunale di Messina rinvia la decisione sulla convalida dello sfratto

Il tribunale ha rinviato la decisione in merito alla convalida di sfratto inoltrata dall'Asp al Bellinzona calcio, associazione che si occupa della gestione del campo "Mandatari", che sorge a Giostra e ospita alcune realtà locali minori e giovanili, compresi alcuni autistici. L'azienda vorrebbe tornare in possesso delle aree per realizzare nuovi parcheggi all'interno della cittadella sanitaria.

Intanto si muove la politica in forma bipartisan. In cantiere una deliberazione da parte della consiglio circoscrizionale, mentre al Comune la vicenda è stata portata all'attenzione della Giunta dal consigliere Dario Carbone (Fratelli d'Italia).

Inoltre il vicepresidente della commissione sanità dell' Ars Calogero Leanza, ha scritto una lettera al direttore generale dell'ASP di Messina, Domenico Sindoni, e al direttore amministrativo, Catena Di Blasi, chiedendo la revoca dello sfratto del campo di calcio "Ex Mandalari - Bellinzona". Leanza ha espresso "forte preoccupazione per la decisione di adibire l'area “Ex Mandalari - Bellinzona", in cui vi sono attualmente i campetti di calcio, ad un parcheggio. Ritengo che tale decisione sia dannosa per il bene della comunità, in particolare per i bambini e i ragazzi che frequentano il campo di calcio quotidianamente. Si tratta di un'opportunità unica e gratuita di praticare uno sport sano e divertente, di stare in compagnia e di allontanarsi dai pericoli della strada".