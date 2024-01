Amministrative Rometta 2024, Nino Visalli scende in campo per la carica di sindaco

C'è già il primo candidato alla carica di sindaco, che scende in campo per le Amministrative 2024. Già vicesindaco dal 1999 al 2009, torna sulla scena politica di Rometta, Nino Visalli. Incoraggiato e sollecitato da vari gruppi di cittadini, che concorrono alla pianificazione di un nuovo progetto, e dal Circolo territoriale "Fratelli d'Italia", presieduto da Orazio Rantuccio, Nino Visalli ha già intrapreso "una capillare attività di inclusione e di coinvolgimento di persone dotate di buona volontà ed esperienza civico-politica". Il progetto politico "Visalli Sindaco” ha già ottenuto numerose adesioni, tra cui quella dei consiglieri comunali Peppe Rizzo (movimento "Rometta sei tu") e Maria Catanzaro, vicina al movimento politico di Cateno De Luca, del gruppo politico da lei rappresentato di cui ne fa parte anche Roberto Abbadessa (già sindaco del Comune di Rometta), di Gianluca Barbera (commissario straordinario dello Scudo crociato), di Enrico Etna (anch’egli già sindaco del Comune di Rometta) in rappresentanza della Democrazia Cristiana romettese, dell'ex consigliere comunale Fortunato Marcianò con il suo gruppo di Rometta centro, del neo gruppo "Politica Sabatina per Rometta" rappresentato da Antonio Borghetti (già assessore della Giunta Abbadessa) e di diversi professionisti, tecnici, commercianti, imprenditori e cittadini.