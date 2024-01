Cateno De Luca lancia la sua candidatura a sindaco di Giardini Naxos

Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di «Sud chiama nord» è pronto alla conquista del quinto Comune visto che in passato è stato già sindaco di altre municipalità. Ha lanciato, infatti, la sua candidatura a sindaco di Giardini - Naxos a margine di un incontro del locale comitato del suo partito che si è svolto al ristorante «La Cambusa».

«Abbiamo definito - ha detto De Luca - il patto della "maiatica» o neonata. L’attuale sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha fatto ricorso alla sentenza del tribunale di Messina che lo ha dichiarato incompatibile e quindi decaduto, c'è il rischio che si vada a scadenza naturale del suo mandato.

Per quanto riguarda le prossime amministrative si arriverà, a seguito di un probabile slittamento tecnico, almeno a maggio 2026. Se questo sarà il periodo penso che per quella data, il lavoro difficile su Taormina l’avrò finito. A giugno prossimo, ad esempio, usciremo dal dissesto finanziario. In due anni, come ho già fatto a Messina, avrò finito il lavoro di riorganizzazione. Dico, dunque, da subito che mi piacerebbe occuparmi di Giardini Naxos e perché no posso decidere di scendere in campo ed affrontare un’altra realtà complicata».