Messina, ancora un anno di cantieri e... assunzioni

Per vedere di che pasta è fatto questo 2024 basterà attendere qualche settimana. Ci sono una serie di “appuntamenti” in agenda che possono già dare l’idea sotto quali auspici potrà svilupparsi l’attività politica e amministrativa di Palazzo Zanca.

In prima battuta l’attesa è tutta per la decisione del Ministero dell’Interno, attraverso la sua commissione per gli enti locali, sul ricco piano assunzionale del Comune. 341 assunzioni subito, altre 75 e 100 agenti di polizia municipale in sei mesi. Dal 2024 in poi, non si potrà più dire che manchi chi faccia le cose, negli uffici e in strada dove vedere divise, oggi, è sempre più difficile e, invece, in una fase di rivoluzione della mobilità, sarebbero indispensabili.

Ma il 2024 sarà il vero anno dei cantieri, più di quello appena trascorso. Perché in centro e sull’asse Gazzi proseguiranno gli interventi di ForestaMe, quelli degli stalli gialli e degli alberi fra una macchina e l’altra, ma contemporaneamente scatteranno a febbraio quelli dell’Amam per la sostituzione di centinaia di km di tubazioni lungo le strade cittadine.

