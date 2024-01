Capo d’Orlando, Ingrillì promette tanti interventi e chiede di dimenticare il passato

Una serie di interventi sul territorio da effettuare in 90 giorni. Insomma una sorta di “patto” con gli orlandini è quanto sottoscrive il sindaco di Capo d’Orlando, Franco Ingrillì, all’avvio del nuovo anno.

L’approvazione in zona Cesarini 2023 del Previsionale, che ha liberato importanti somme per la manutenzione del territorio, assieme ad alcun finanziamenti specifici hanno “ringalluzzito” l’Amministrazione orlandina e, da qui, l’impegno a riqualificare la città con una serie di interventi che partiranno da subito.

Nell’elenco stilato dal sindaco, che ha forgiato anche uno slogan “non guardiamo a ciò che abbiamo fatto ma a ciò che faremo”, troviamo la ristrutturazione degli spogliatoi e del parquet del Palavalenti, compreso la sua copertura; un nuovo parcheggio pubblico nella zona del Nettuno a Pissi; la nuova rete fognaria nei tratti di contrada Piscittina e Salicò Mutallica.

