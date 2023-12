Giardini Naxos, Stracuzzi resta in sella e guarda avanti: “Il Consorzio? Promessa mantenuta”

Lo definisce un anno non facile dal punto di vista amministrativo, ma annuncia l’intenzione di andare avanti.

Il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, commenta i colpi di scena dell’ultimo mese cominciati con la sentenza che lo ha dichiarato decaduto per incompatibilità e finiti con lo scioglimento del consiglio comunale, ma ribadisce la volontà di non gettare la spugna.

Con l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte del commissario ad acta, il Municipio ha lavorato anche ieri per siglare numerosi impegni di spesa e affidamenti per servizi (mensa scolastica, assistenza disabili, manutenzioni, riscossione tributi e tanto altro), compreso il versamento al Consorzio Rete Fognante di 1.474.004 euro: «Come avevo promesso è stato rispettato il termine del 31 dicembre, mai dubitandone nonostante i processi alle intenzioni e gli echi di sventura - ha detto Giorgio Stracuzzi - versando la quota associativa 2023, regolarmente inserita tra le spese obbligatorie del bilancio. Lavoreremo da domani affinché i trasferimenti al Consorzio avvengano con cadenza regolare».

