Milazzo, mini-rimpasto al Comune: i nuovi ingressi in giunta

Mini rimpasto nell’Amministrazione comunale. Il sindaco Pippo Midili ha comunicato che a seguito delle dimissioni, per motivi personali e di lavoro, degli assessori Maurizio Capone, titolare della delega alle Attività produttive e ai servizi cimiteriali) e Lucia Scolaro (Beni culturali e Pubblica istruzione), ha proceduto alla nomina in giunta dell’attuale consigliera comunale Lydia Russo e dell’operatore economico Angelo Maimone, mantenendo agli stessi le deleghe assegnate ai loro predecessori.

Entrambi gli avvicendamenti si inseriscono all’interno dell’attuale coalizione di maggioranza. Russo infatti subentra a Scolaro nell’ambito della lista civica “Milazzo 2020”, mentre la “staffetta”, Capone – Maimone riguarda Forza Italia.

Lydia Russo mantiene il ruolo di consigliere comunale, ma in Aula il nuovo capo-gruppo consiliare di “Milazzo 2020” sarà il consigliere Franco Rizzo. Il primo cittadino ha altresì comunicato di aver proceduto alla nomina di tre esperti, uno a pagamento e due gratuiti. A collaborare con l’Amministrazione sarà l’ex assessora alla Polizia locale, Beatrice De Gaetano, di professione avvocato, che si occuperà (incarico remunerato) degli affari legali e contenzioso del Comune, mentre i due esperti gratuiti saranno Gaetano Nanì (un ritorno dopo due anni di analogo incarico a pagamento) il quale si occuperà dei rapporti con la Regione per la Zes e la stessa ex assessora Lucia Scolaro che collaborerà col sindaco nella realizzazione dei grandi eventi per la città.