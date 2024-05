Messin...tavola, una giornalista e un architetto si sfidano sulla pasta 'ncasciata (o 'ncaciata)... o pasta al forno

«Sono molto contento, anche se, per un attimo, il giudizio iniziale dei giudici e l’ottima preparazione di Roberta mi avevano un po’ demoralizzato», ha ammesso il vincitore di questa prima puntata di Messin…tavola. «È stata una vera e propria novità nel mio percorso personale e nella mia cucina», ha aggiunto. Sarà lui, quindi, a passare alle fasi finali di settembre, in occasione della nuova edizione del Messina Street Food Fest . La vittoria è stata sul filo di lana, solo un punto ha separato i due bravissimi contendenti.

Messin…tavola, la sfida passa in forno con la pasta 'ncasciata (o ‘ncaciata) . Il contest di cucina con i piatti della tradizione messinese è entrato nel suo momento clou. Lo scorso giovedì, infatti, è stata aggiudicata la prima vittoria a Roberto Antonuccio , l’operaio del settore energetico, che, con un solo punto di distacco, ha avuto la meglio sulla sfidante Roberta Broccio. Il tema della sfida è stato sua maestà l’arancino e, mentre il vincitore ha optato per la tradizione, la sfidante ha puntato su una rivisitazione gourmet al nero di seppia.

Dopo quella sull'arancino, in programma per la sfida di domani sera, ci sarà la pasta ‘ncasciata (o ‘ncaciata). Anche qui, i concorrenti cucineranno affidandosi alla tradizione, oppure proponendo una loro rivisitazione di questa pietanza della tradizione peloritana. La sfida vedrà fronteggiarsi la giornalista Rosaria Brancato e l’architetto Salvatore Calderone , e la puntata andrà in onda domani sera, come ogni giovedì fino al 13 giugno, alle 21 su Rtp.

La pasta 'ncasciata, dunque, un piatto celebrativo di pasta al forno originario di Messina. Questa deliziosa e ricca ricetta è stata resa ancora più celebre dal commissario Montalbano nella famosa serie televisiva omonima, che l’ha raccontata come il piatto preferito del suo protagonista. Ottima come piatto unico e da condividere con amici e parenti, soprattutto nelle giornate di festa, quello della pasta 'ncasciata sarà sicuramente tema di acceso dibattito tra i telespettatori a casa. La ricetta, nella sua variante più comune, consiste in un timballo di pasta corta a base di ragù, polpette, uova sode, caciocavallo, melanzane fritte e piselli, con differenze più o meno sensibili tra gli ingredienti. Un piatto ricco e vario, insomma, che porterà entrambi i concorrenti a interrogarsi, in primis, di fronte al bivio che separa la strada della tradizione da quella dell’innovazione.

La giuria

Anche questa puntata promette tanto divertimento per gli spettatori, soprattutto grazie alla partecipazione di una giuria d’eccezione, composta da 7 giudici, di cui 3 fissi e 4 provvisori. Tra i tre fissi, ci sono sempre Renato Salvadore, direttore di Gran Mirci, che ospita l’evento a Villa Ida; Alberto Palella, presidente di Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest; e Salvatore De Maria, che sarà nella doppia veste di giurato e co-conduttore assieme a Valeria Zingale. De Maria e gli altri due giudici saranno accompagnati, poi, da altri 4 giudici provvisori, quali Mariagrazia Interdonato, presidente di Messina Servizi; Nicola Cicero, docente di Chimica degli alimenti all'Università di Messina dipartimento BIOMORF; Santino Vasari dell’azienda vinicola Vasari; e Roberta Romano, brand ambassador de “La Contadina”.

Dietro le quinte, la nuova produzione Rtp continuerà ad avvalersi, come in tutte le puntate, del coordinamento editoriale di Mauro Cucè, del coordinamento tecnico di Roberto Travia, della regia di Antonio Grasso e dello staff di Produzioni Video Pvk e della supervisione di Speed per la parte commerciale.