Lite e accoltellamento a Sant'Agata di Militello: 54enne ai domiciliari

Sarà celebrata oggi innanzi al Tribunale di Patti l’udienza col rito direttissimo a carico di un cinquantaduenne di Sant’Agata Militello, Biagio Marotta, arrestato ieri dai Carabinieri della Compagnia santagatese con l’accusa di lesioni personali aggravate.

I fatti per i quali l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è chiamato a rispondere riguardano il ferimento di un quarantacinquenne avvenuto nella tarda serata di domenica in uno spiazzo nella popolosa frazione di Torrecandele del centro santagatese.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei militari dell’Arma della locale Stazione giunti sul posto, al culmine di una lite per futili motivi, il cinquantaduenne avrebbe colpito il contendente servendosi di un coltello di cui poi avrebbe tentato di disfarsi.

Il ferito è stato quindi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata Militello, dove i sanitari hanno provveduto a suturare una copiosa ferita da taglio ad una mano, indicando una prognosi di una ventina di giorni.

Espletate le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica Alice Parialò ed oggi, con la difesa dall’avvocato Giuseppe Mancuso, comparirà quindi di fronte al giudice del Tribunale di Patti Eleonora Vona per il giudizio direttissimo.