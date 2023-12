Taormina, collegamento tra stazione e Lumbi: il Consiglio dichiara guerra a “Rfi”

«Taormina non può pagare questo prezzo per un’opera di cui non ha bisogno, è a tutti gli effetti una rottura perché si va a ledere principio di leale collaborazione tra gli enti ma abbiamo il dovere di provarci, per dare il messaggio che non ci stiamo».

Parole pronunciate dal sindaco Cateno De Luca nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, che ha fatto marcia indietro sull’accordo stipulato quasi tre anni fa con “Rete Ferroviaria Italiana” in merito al collegamento pedonale tra l’area di sosta “Madonnina”, dove è prevista l’uscita della nuova stazione ferroviaria, e il parcheggio “Lumbi”.

L’Aula ha infatti revocato all’unanimità la delibera di aprile 2021 con la quale era stata votata (anche in quel caso da tutti i consiglieri) la convenzione che prevede la realizzazione di 16 ascensori, 20 scale mobili e due tapis roulant per far arrivare il viaggiatore fino al piazzale “Lumbi”, con le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e i costi delle utenze a carico del Comune.

